Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 6 de marzo de 2020, p. 3

Durante las movilizaciones en ocasión del Día de la Mujer y el paro de protesta contra la violencia de género habrá plena libertad para quienes se manifiesten y ejerzan su derecho a disentir, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, exhortó a quienes participen en las protestas a llevarlas a cabo de manera pacífica, sin violencia.

Cuando digo no violencia, no estoy pensando, la verdad, en el Estado, porque eso ya se terminó, no hay un Estado represor, aquí no hay problema. Estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y pueda haber enfrentamientos, es lo único, porque nosotros no vamos a utilizar la fuerza en nada , añadió.

Durante su conferencia matutina se resintieron los efectos de las fricciones que se registraron la víspera entre reporteros de medios nacionales y quienes participan en plataformas digitales cuando la periodista Isabel González, de Grupo Imagen, solicitó protección a López Obrador ante los deseos de que fuera baleada que expresó Paul Velázquez, quien transmite vía Facebook.

¿Por qué no perdonar?