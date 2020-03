H

ace algunos años intenté cambiar el automóvil que tenía por un híbrido y simplemente no me dio el bolsillo, porque los híbridos son más caros que los de gasolina, lo cual se explica porque tienen doble motor y las baterías de litio. Aunque el ahorro en gastos de gasolina (los rendimientos por kilómetro son del doble) va amortizando el mayor costo inicial, esta compensación es lenta. En 2017 viajé a Londres para presentar un libro mío y me sorprendió ver en la calle muchísimos automóviles híbridos. Esta semana, en un trayecto por el sur de la Ciudad de México que me tomó media hora, no vi ningún automóvil híbrido. Según los datos incluidos en el cuadro, en México se vendieron 865 mil 32 automóviles en 2018, de los cuales sólo 2 por ciento fueron híbridos y eléctricos. En 2017 esta proporción había sido de 1.1 por ciento. Es decir, va creciendo: mientras la venta total de automóviles decreció de 992 mil a 865 mil entre estos dos años, la suma de híbridos y eléctricos aumentó muchísimo: de 11 mil en 2017 a 18 mil en 2018, pero en el conjunto de automóviles en circulación (que acumula los modelos recientes y de 20 años o más) la proporción de vehículos de nueva energía como se les está llamando, es bajísima. Por eso es difícil verlos en la calle. En el Reino Unido, según el Financial Times, la venta de autos de nueva energía ya es casi 10 por ciento del total y debe haber empezado a crecer mucho antes que en México. Además, los países europeos han estado incentivando el uso de automóviles de baja contaminación. Quienes viven en Londres y utilizan uno de estos vehículos no pagan la tarifa especial por congestión por circular en el centro de la ciudad. Actualmente, opera un esquema de subvenciones de entre 20 y 35 por ciento del valor de un automóvil de bajas emisiones contaminantes, con un monto máximo de 8 mil libras. Lo anterior ayuda a explicar mis dos percepciones contrastantes, en Londres y Ciudad de México.

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) provenientes del transporte como un todo, representan 20.5 por ciento de las emisiones a escala mundial, pero en México representan 35.1 por ciento del total, según datos del Banco Mundial. El asunto es, pues, de importancia. No sólo se trata de reducir la emisión de CO2 de los automóviles, sino de todos los medios de transporte: vehículos de carga y colectivos de pasajeros; trenes y aviones. El aumento reciente en la venta de automóviles de nueva energía que, como puede verse en el cuadro, han sido en México casi sólo híbridos e híbridos conectables, se puede explicar porque se les ha estado otorgando algunos beneficios. Según lo que encontré en Internet, el más claro beneficio es la no verificación por 8 años, la circulación diaria, descuentos en autopistas urbanas, no pagan (si cuestan menos de cierta cantidad) el impuesto sobre automóviles nuevos (ISAN). En el caso de los eléctricos e híbridos conectables, reciben un permiso de la CFE para tener un segundo medidor en casa para evitar el cambio de tarifa por alto consumo. Pero tanto los eléctricos como los dos tipos de híbridos siguen siendo mucho más caros y el costo de las pólizas de seguro es también más alto. La diputada de Morena, Araceli Damián, presentó en 2017 una iniciativa para fijar el IVA a los automóviles híbridos en 5 por ciento y en 0 por ciento a los eléctricos. En la exposición de motivos describió lo que se está haciendo en otros países en estímulos fiscales al respecto: