Protesta ordenada

En al menos cuatro ocasiones, el secretario de Gobernación manifestó su reconocimiento y respeto a los estudiantes porque la marcha multitudinaria se realizó en orden y sin reportes de desmanes o ataques al mobiliario público.

Una hora después, en otra rueda de prensa, el CEIP destacó lo inédito de la marcha, a la que se sumaron, aseguró, más de 150 mil alumnos de al menos 80 instituciones de Puebla, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Tlaxcala.

Los alumnos reiteraron que la suya ha sido la movilización más grande en la historia moderna de la entidad, que esto sólo es el principio de algo más grande y que darán seguimiento puntual a los acuerdos con el gobierno de Barbosa Huerta.

Estudiantes de la Universidad Veracruzana de los campus Xalapa, Poza Rica, Minatitlán y Ciudad Mendoza realizaron marchas para exigir seguridad y justicia por el asesinato de tres estudiantes de medicina en Puebla. A los tres niveles de gobierno demandaron la instalación de cámaras de seguridad, mejoras en el alumbrado público y el reforzamiento de la vigilancia policiaca en los campus.

En pancartas con leyendas como Mi familia espera un título, no un muerto , somos estudiantes, no delincuentes y vine a estudiar, no a desaparecer , los jóvenes de batas blancas recorrieron las calles de esas ciudades, en demanda de justicia y seguridad para todos los universitarios.

Los alumnos fueron apoyados por las autoridades de la dirección de tránsito para resguardar su recorrido, que en la capital del estado se inició en la avenida Xalapa, siguió por Ávila Camacho y culminó frente al palacio de gobierno.

En Poza Rica la marcha arrancó en la Unidad de Ciencias de la Salud, en el bulevar Lázaro Cárdenas, avanzó sobre Benito Juárez y concluyó en la explanada de la alcaldía.

En Minatitlán, decenas de alumnos colocaron una ofrenda a las afueras del campus. En esa localidad y en Ciudad Mendoza realizaron el pase de lista de 14 estudiantes universitarios asesinados en años recientes: 11 de Veracruz y tres de Puebla, entre ellos Génesis Urrieta Ramírez, Leobardo Arroyo, Carlos Alberto Domínguez Morales, Orlando Silva, Rafael Martínez, Valeria Cruz Medel, José Ignacio Cortázar, Augusto Zavaleta Salas, Lorena García, Lourdes Herrera e Iván Medina.