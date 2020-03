Explica que el título es acertado porque ‘‘son mujeres no atormentadas, sino que vivieron y enfrentaron las tormentas. Es una memoria de la tragedia y del heroísmo”. Y para abordarlas, ‘‘una manera de entender son las ciudades. Adentrarse en la historia significa también desnudar a un personaje que sea protagónico. Hay una mezcla absoluta de géneros: ficción y autobiografía”.

‘‘Desde mi punto de vista marxista, de una reivindicación de la sociedad en su conjunto, quien enarbole el feminismo tiene su derecho, pero creo que ese feminismo burgués ocultó el marxista de Aleksandra Kollontái. Eso me parece bastante complejo.”

En entrevista con La Jornada, el ex ministro de Cultura de Ecuador apunta: ‘‘Sólo una lucha clasista puede salvaguardar la dignidad de hombres y mujeres. Respeto mucho la lucha de género, de todo tipo. Hay que cambiarnos y cambiarse y luchar permanentemente.

El escritor ecuatoriano Galo Mora Witt sostiene que ‘‘sólo una lucha integral puede trasformar la sociedad, pues si un líder honesto sigue siendo misógino no lograremos mucho”. Así lo explora desde ‘‘la admiración y la complicidad” en su libro Mujeres en las tormentas.

Sostiene que la idea es ‘‘recuperar no las figuras, sino la dignidad. Encontrar a Dietrich. Ella había sido vista como vedete y el glamur, pero no la luchadora antifascista. También va con la naturaleza sexual de sus encuentros con hombres y mujeres, que no es la columna vertebral. Es la lucha antifascista y el antiestalinismo en las cuatro protagonistas, como reflexión necesaria hoy.

De Hellman, el también antropólogo refiere que le interesó su novela Tiempo de canallas, determinante contra el macartismo, porque ‘‘hoy existe una nueva ola que se viste de persecución judicial. Hay un neofascismo inmenso en Europa y en América Latina. Jair Bolsonaro y Jeanine Áñez, que es la primera vez que veo la figura de una fascistoide mujer, es decir, la contraparte terrible”.

Mora conoció el nombre de Concha Michel gracias a Amparo Ochoa, quien le dijo: ‘‘Todas las mujeres que queremos opinar, cantar con alguna opinión, provenimos de Concha Michel’’.

De Kollontái le atrajo ‘‘comprender la naturaleza de la única mujer que formaba parte del gabinete de Lenin. Ella decía, en la irrupción de la sexualidad, que tener relaciones sexuales debía ser tan simple como tomarse un vaso de agua. La cúpula bolchevique se asombró y asustó. Pero ella vivió así, no sólo era un discurso”.