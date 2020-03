Comentó que se tienen indicios de dónde puede estar la ex pareja de Abril, quien el 30 de noviembre cruzó a pie la frontera hacia Estados Unidos por la garita de Tijuana, Baja California, que colinda con San Diego, California, y quien es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal.

En conferencia de prensa alrededor de las 13 horas en la Fiscalía General de Justicia, señaló que la investigación no está cerrada, pues se busca a otros participantes, y sabemos que hay un autor intelectual .

Los sujetos, quienes fueron detenidos en flagrancia en posesión de bolsas de mariguana y cocaína, de las que no se especificó la cantidad, fueron trasladados a la Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro por el delito de narcomenudeo y no por el asesinato de Abril.

Los dos presuntos autores materiales del asesinato de Abril Cecilia Pérez Sagaón fueron detenidos por policías capitalinos en dos hechos distintos en Iztapalapa por posesión de mariguana y cocaína. Además, están relacionados con otros homicidios perpetrados con el mismo modus operandi en la Ciudad de México, y se investiga si recibieron algún pago del ex esposo de la mujer, informaron el jefe de la policía, Omar García Harfuch, y la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy.

García Harfuch defendió las indagatorias que llevaron a la captura de los dos sujetos por narcomenudeo, cuya labor de investigación de gabinete y de campo se intensificó en los seis días recientes, pero prefirió no dar detalles de con cuántos homicidios se relaciona a los autores materiales del asesinato de Abril.

Por su parte, la fiscal afirmó que se cuenta con datos sólidos para establecer la probable relación de los detenidos en otros hechos con una operación similar.

De acuerdo con las imágenes de la fiscalía, Abril fue acechada desde al menos dos kilómetros antes de ser asesinada, cuando se trasladaba en compañía de su abogado y sus hijos en un automóvil, luego de acudir a un domicilio ubicado en la calle Lerdo de Tejada, para después incorporarse al Circuito Bicentenario Río Churubusco con rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar un vuelo a Monterrey, Nuevo León.

Ahí fue interceptada y el conductor de la motocicleta, ubicado como Juan Carlos, habría disparado sin obstáculo alguno, porque la camioneta y el taxi funcionaron como muro, detalló la fiscal, quien rehusó hablar sobre el monto que cobraron los sicarios. Adelantó que pedirán la aplicación de la pena máxima –65 años–, porque fue con mucha premeditación, y estamos ubicando armas y demás .