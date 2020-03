Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 5 de marzo de 2020, p. 36

A poco más de una década de que las vacunas en contra del virus del papiloma humano (VPH) fueron aprobadas para su aplicación, ya empezamos a ver una disminución en la tasa de displasia o cambios precancerosos en materia de cáncer cervicouterino, señaló la gine-oncóloga Marcela del Carmen, especialista del Hospital General de Massachusetts, de Estados Unidos.

No obstante advirtió que debido a que el virus toma a veces de 10 a 15 años desde que la persona está expuesta e infectada hasta que se desarrollan cambios precancerosos, va a tener que pasar un poco más de tiempo para que las tasas diminuyan en forma notoria .

Pero celebró que ya se empieza a ver el impacto, aunque aún no lo vemos en su magnitud completa y añadió que ahora se sabe que probablemente con una vacuna, en vez de una serie de tres, es suficientemente adecuado , ello debido a que la impunidad que proporciona el biológico resulta muy alta .

Reconoció que será difícil medir la disminuición de la incidencia de dicho cáncer , pero remarcó que hoy la vacuna tiene cobertura para nueve tipos de VPH; la primera tenía sólo en contra de tres .