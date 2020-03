E

l 31 de enero de 2020 fue la fecha oficial de salida del Reino Unido de la Unión Europea, aquélla en la que se celebrarán o deplorarán los aniversarios del Brexit. No fue, sin embargo, la data de conclusión de las complejas negociaciones euro-británicas derivadas de tal retiro. Marcó, más bien, el inicio de una transición que deberá desembocar en convenios entre ambas partes acerca de su intercambio comercial –el tan mencionado acuerdo de libre comercio– y numerosos otros asuntos definidos a lo largo del casi medio siglo de membrecía británica en la UE, y que ahora habrá que negociar de nuevo: desde las pesquerías y los servicios financieros, hasta los mercados de trabajo y la cooperación en ciencia y educación. Por ello, la primera inquietud de la era post- Brexit es el angustioso límite de 31 de diciembre de 2020, impuesto por Boris Johnson para tal lapso de transición, así como su amenaza de echar por la borda todo empeño negociador, si para finales de junio no se han alcanzado avances que la parte británica considere adecuados. Por otra parte, pero al mismo tiempo, el Reino Unido ha ofrecido llevar adelante la negociación de un amplio acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, que constituiría la nueva áncora de su posición global ahora que la proporcionada por la UE ha sido desechada. Once meses –diez, ahora– para negociar alcanzar dos complicados acuerdos comerciales y algo más. Si uno parecía difícil, dos..., imposible.

Recuérdese, para entrar en materia, que en el año 2018 la Unión Europea adquirió 45 por ciento de las exportaciones británicas (EU 19 por ciento) y suministró 53 por ciento de las importaciones (EU 11 por ciento).

El acuerdo comercial trasatlántico, con Estados Unidos, significaría para Johnson –más que liberar de la injerencia europea a la apreciada relación especial – confirmar ante el mundo el nuevo estatus global del Reino Unido, libre ya del yugo continental; una reafirmación de su posición secular como par entre los primeros, que ahora resulta más ilusoria que real.