-No entiendo de estas cosas, dijo con timidez, pero creo que México tiene razón… ¡como siempre!

Nos fuimos a casa con la derrota a cuestas pero convencidos de nuestra razón, a pesar de los malos modos de algunos delegados, como el de Pinochet y el de Perú, y todavía encontramos otros entre algunos paisanos al volver a México.

Pero un año de grilla con la ayuda de nuestros embajadores en diferentes países, como el de Cuba, amigos y colegas de aquí y de allá, el prestigio de León-Portilla y también el que México tenía entonces, facilitaron las cosas para que, en Buenos Aires el año siguiente, barriéramos por completo. La voz de Cardenal casi no se oyó, porque era muy bajita, pero entre representantes de nuevos regímenes, ahora democráticos, sí se dejó sentir.

No acabó la cosa. Para fines perseguidos por nuestro gobierno, que coincidían con esa España que poco a poco se iba alejando del franquismo, y con otros países que ahora se abrazaban a la democracia, se planteó que Estados Unidos quedara como observador y no como miembro con pleno derecho. Se pretendía que aquello culminara dándole vida a un organismo que aglutinara a los países latinoamericanos con España y Portugal.

No fue fácil porque no todos los representantes estaban dispuestos a rifársela , pero finalmente se ganó. Sin embargo, no estoy seguro de que se hubiera tenido éxito si la M de México y la N de Nicaragua no fueran vecinas en el alfabeto. Gracias a ello trabajamos codo con codo y, de ribete, don Ernesto y yo, en todas las reuniones que hubo íbamos todo el santo día codo con codo, exceptuando, ¡claro! cuando él se encerraba a rezar.

Habiéndose ido León-Portilla a representar a nuestro país en la Unesco, donde por cierto logró que la organización abrazara la tesis mexicana gracias a que los africanos la vieron con agrado, después de haber mandado a España por un tubo cuando ésta hizo su festivo llamado, prácticamente quedé yo a cargo de la comisión en el ámbito internacional, pues Leopoldo Zea, sucesor de don Miguel, no se interesó mucho en el asunto.

Fueron muchas las reuniones y mucho lo que hablamos y más aun lo que Cardenal ayudó a la causa. A diferencia de otros representantes destacados, como Germán Arciniegas, por ejemplo, Cardenal estaba completamente de acuerdo, como es lógico, en mantener a los gringos atrás de la raya.

Cuando se cerró el ciclo, en las condiciones deseadas por ambos y yo me retiré porque el sexenio mexicano terminaba, al despedirme de Cardenal, me dio un beso en la frente y me dijo que ojalá volviéramos a combatir juntos.