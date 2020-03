Madrid. Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), se puso en contacto con el ex juez español Baltasar Garzón para que lleve su defensa en el proceso de extradición abierto en su contra que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional de España.

Desde el despacho de Garzón se negaron a contestar a la pregunta explícita de este diario si llevarían o no la causa del ex director de Pemex. En un primer momento argumentaron que no podían hablar del asunto porque el propio Garzón se encontraba de viaje en París, pero finalmente contestaron de forma escueta que habían decidido no hacer ninguna declaración desde este despacho sobre el asunto .

Garzón ha tenido en el pasado una estrecha relación con México, en concreto con los dirigentes políticos del PRI: de hecho hay varias fotografías entre él y el ex presidente del tricolor Humberto Moreira, quien también estuvo preso en España por una supuesta causa por narcotráfico. En aquella época se difundió la noticia de que sería el propio Garzón quien llevaría su defensa, pero fue finalmente el prestigioso penalista Manuel Ollé quien asumió la causa logró la liberación del político mexicano.