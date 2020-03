Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 5 de marzo de 2020, p. 3

Con la finalidad de no caer en provocaciones , ante las críticas que generó su decisión de lanzar a la venta los boletos de la rifa del equivalente al valor del avión presidencial –TP01– el día del paro nacional de mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó retrasar el proceso para el martes 10. Ni me di cuenta ni tenía en mente que el lunes era el día del paro que promueve el movimiento feminista , señaló.

En tanto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rechazó investigar la posibilidad de financiamiento a grupos y/o personajes que impulsen esa movilización, porque es un ejercicio de libertad de expresión.

López Obrador, quien dijo ser experto en materia de género, afirmó que no tiene ningún problema en cambiar para el martes el arranque de la venta de los boletos de la Lotería Nacional, pues se tratará sólo de 40 mil billetes en cuatro estados –entre ellos Nuevo León y Jalisco–, pero cómo nos confunden con el conservadurismo, cuestionó.