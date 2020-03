E

n la mañanera de ayer, el presidente López Obrador fijó su posición frente al paro convocado por algunas organizaciones para el próximo lunes 9 de marzo –el M9– como protesta contra los feminicidios. Las empleadas del sector público federal que deseen participar pueden hacerlo con libertad, no hay restricciones y no se les descontará el día si no se presentan a trabajar, a diferencia de algunas empresas que sí lo harán. AMLO dijo que está empapado de la problemática de la mujer, lucha por sus derechos desde antes de que naciera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al contestar cuestionamientos de la activista #Fridaguerrera. Adelantó que el domingo 8 de marzo tendrá un acto para conmemorar el Día de la Mujer en Fresnillo, Zacatecas, en donde hablarán la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la responsable del programa de mujeres del gobierno.

El defensor de Lozoya

Lo primero que tratará de obtener el abogado de Emilio Lozoya es que le devuelvan la libertad mientras transcurre el proceso de extradición a México. Se trata del célebre ex juez Baltasar Garzón, doctor honoris causa por la Universidad de Jaén y 20 universidades más en el mundo. Actualmente es presidente del partido político Actúa de España. Aquí algunos datos de su biografía: 1) en 1998 hizo posible el arresto domiciliario del ex dictador chileno Augusto Pinochet, por crímenes de lesa humanidad. 2) Ha sido director de la defensa jurídica del fundador de Wikileaks, Julian Assange. 3)Participa en el equipo internacional de abogados que defiende al ex presidente boliviano Evo Morales, sobre quien pesa una orden de detención emitida por el gobierno de facto de Jeanine Áñez. En 2012 fue expulsado de la carrera judicial tras haber sido condenado por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción política en España que involucró a varios integrantes del Partido Popular. El ex juez Garzón ha estado muchas veces en México. Conoce a la perfección las debilidades del sistema judicial. Es triste decirlo, pero Lozoya tiene posibilidades de salir bien librado.

James Bond y virus