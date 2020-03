Del mismo modo, el malestar social recae en la ineficacia de las autoridades para atacar el problema y bajar los índices de homicidios. El movimiento #ElNueveNingunaSeMueve tiene validez a nivel social, siempre y cuando haga conciencia en una sociedad acostumbrada a siglos de machismo, y no sea instrumento de manipulación política por parte de ciertos sectores que buscan polarizar aún más el entorno. Toda persona merece ser respetada en su integridad sin importar su género, edad, color de piel y preferencia política, religiosa o sexual.

En cambio, Biden, siguiendo a Clinton y Obama, promete más de lo mismo. Igual que en 2008, cuando siendo Wall Street el culpable de la crisis de ese año, la Casa Blanca de Obama, of course, fueron sumamente generosa en salvar a los buitres del sector financiero neoyorquino. Si yo pudiese votar en Estados Unidos, ninguna duda tendría, lo haría por Bernie.

El senador autodeclarado socialista promete una auténtica reforma a los sistemas de salud que ahora están en manos de las aseguradoras privadas, muy caras y de dudosa calidad. Medicare para todos como en Canadá y Noruega. Segunda gran propuesta de Bernie: la educación pública será de calidad para todos y gratuita, Ya basta de costos tan altos, como Harvard y Yale, a donde acuden sólo ricos como los Clinton, Obama o los Bush. No, al endeudamiento de la juventud universitaria y sí a la cancelación de su enorme deuda. Y, sobre todo, basta ya de tanta pobreza en la potencia económica que es Estados Unidos. Sanders ofrece una digna y equitativa redistribución de la riqueza: no sólo beneficiar a uno por ciento de la población.

Terminó el supermartes en Estados Unidos, sin tener todavía tendencias irreversibles, hacia la elección del candidato de los demócratas a la Casa Blanca. De parte de los republicanos el candidato será Donald Trump. Joe Biden conquistó más este martes; sin embargo, Bernie Sanders ganó a la joya de la corona: California. Desde nuestro punto de vista mexicano, lo más conveniente no sólo para el país, sino para el mundo entero, es que Sanders no sólo sea el candidato demócrata, sino que derrote a Trump. Y lo puede derrotar.

¡Eliminación, no regulación del outsourcing! Llamamos a los senadores y diputados de Morena a no traicionar a los trabajadores. Esta reforma constitucional legaliza lo ilegal e inconstitucional; ustedes tienen la palabra. Sin duda pasarán a la historia, su voto decidirá de qué lado serán juzgados.

Por ello, señalamos que no existe outsourcing legal e ilegal o buena y mala , sino simple y llanamente anticonstitucional al no darle estabilidad y permanencia en su empleo, pérdida de 75 por ciento de salario de su poder adquisitivo, y eliminarle prestaciones, antigüedad, reparto de utilidades y un gran etcétera.

El Colectivo Morena Chilangos (Comochi) expresa que una de las miles de razones que originaron el aplastante y contundente triunfo del primero de julio de 2018 nunca visto en la historia electoral de México (insurgencia ciudadana), fue la precarización laboral en que la política neoliberal (1982-2018), mediante las mal llamadas reformas estructurales, conculcaron y escamotearon los derechos sociales consignados en la Constitución, en particular en su artículo 123.

En este último punto estamos de acuerdo y hemos intentado iniciar la organización de dicha actividad mediante las vías correspondientes, pero tal parece que el profesor Velasco Arregui quiere que se realice de acuerdo con una idea que no necesariamente correspondería a la de una universidad democrática, que construye su futuro y debate sus iniciativas académicas de manera colegiada y colectiva, por los canales institucionales, con la opinión y la participación de los miembros de la comunidad.

El diálogo ha estado presente; sin embargo, el profesor no ha planteado con claridad lo que solicita, ya que ha indicado que desea: democratizar a la universidad, celebrar un consejo resolutivo, modificar la Ley Orgánica de la UAM y realizar un memorial de agravios, entre otros temas, y en ocasión reciente expresó la necesidad de realizar un foro para mejorar la docencia.

Defienden la lucha por la equidad

Las mujeres, mitad de la población mundial y de la fuerza de trabajo, han logrado, en los últimos años, una movilización sin precedente en el mundo. Su lucha histórica por sus derechos políticos y sociales se ha transformado en una lucha civilizatoria; exige el reconocimiento de que el patriarcado histórico y, particularmente, su expresión omnipresente en el capitalismo actual, es estructuralmente racista y niega y explota el trabajo de las mujeres en la reproducción de la vida.

En nuestro país destaca, desde hace medio siglo, su lucha contra la desaparición forzada encabezada por Doña Rosario Ibarra de Piedra; la lucha de las madres contra el feminicidio y las muertas en Ciudad Juárez; su participación en los colectivos de diversos lugares del país en la búsqueda de sus hijas e hijos ausentes y en el rescate de centenares de cadáveres que ha sembrado la guerra contra el narcotráfico. En los últimos meses adquiere fuerza y presencia la lucha estudiantil contra la violencia de género en las aulas y en la calle.

La Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, capítulo México (Sepla) México reconoce y se adhiere a la lucha de las mujeres. Todos a la marcha del 8 de marzo y al paro nacional del 9.

Atacan a profesora en Colombia, acusan

Por este medio denunciamos el artero ataque a la compañera Sara Fernández, agredida en Medellín, Colombia, el pasado 4 de marzo a las 2:15 horas, con arma blanca que le perforó un pulmón. Sara, secretaria de la Sociedad de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea) en dicha ciudad, es a su vez es una dedicada militante feminista por la salud colectiva y colega integrante de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames).

Exigimos el esclarecimiento de este ataque que no debe quedar impune, así como medidas de protección a la integridad a toda la comunidad universitaria.

Se solidarizan con causas sociales

El lunes 9 es la fecha idónea para el inicio de la venta de boletos para la rifa del avión presidencial; ¿qué mejor homenaje para la mujer mexicana que rifar el símbolo de los malos manejos del presupuesto para alabar el ego de un hombre?

El hecho de que coincida con el 9M es la mejor prueba de que el gobierno y todos los ciudadanos apoyamos incondicionalmente la lucha de las féminas en contra de la violencia de género, el acoso y los feminicidios, por lo tanto, adelante con ambos planes, pues ambos se relacionan con el deseo compartido por todos los mexicanos de una patria más justa, equitativa y generosa, sin distinción de género ni posición social.

Reiteran rechazo al horario de verano

Se acerca el fatídico primer domingo de abril, cuando desde 1996, se aplica el horario de verano en México. Con dicha implementación (para la que nunca fuimos consultados) se altera el reloj biológico de los mexicanos y sufrimos cambios sicosomáticos nada agradables. El año pasado se siguió, de manera inercial, aplicando este cambio cronológico. La pregunta que flota en el ambiente, cada vez con mayor fuerza, es si en este 2020 seremos escuchados para seguir sin cambios en nuestro reloj y en nuestra vida.

Jubilados se quejan de cobro indebido de CFE

Manuel Bartlett Díaz, director de Comisión Federal de Electricidad:

A los que suscribimos la presente, jubilados del magisterio y con domicilio en Manzana 30, Lote 5, colonia Lomas Lindas, Atizapán de Zaragoza, el viernes pasado nos llegó un requerimiento sobre el pago de luz con una cantidad estratosférica para nuestro bolsillo, con respecto a un supuesto adeudo con la empresa del Estado, por lo cual pedimos su intervención, ya que estamos al corriente de nuestro pago de luz. Ese supuesto adeudo es de 2017.

Tenemos un negocio familiar de papelería, y prestamos un salón donde se realizan ejercicios para mejorar la salud de un grupo de la tercera edad. La persona que llevó el documento anota que no se localizó el servicio, aunque el medidor está visible en nuestro domicilio. También se menciona erróneamente que jamás hemos hecho un contrato con ustedes. Pedimos la eliminación de ese supuesto adeudo, pues nuestros bolsillos no pueden solventar ese pago que no debemos. Por la atención prestada a esa petición, se le reitera la solidaridad necesaria para llevar adelante todo sus propósitos con esa empresa.

