Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Jueves 5 de marzo de 2020, p. 26

Santiago. Acorde con los vaticinios y cual profecía cumplida, el fin de las vacaciones estivales en Chile y el inicio del año escolar (excepto las universidades) y en general de las actividades políticas están reimpulsando las protestas sociales con alteraciones en el orden público, produciendo enfrentamientos que han dejado esta semana más de 300 detenidos sólo en Santiago.

La próxima prueba de fuego tendrá lugar el domingo, cuando están anunciadas marchas por el Día Internacional de la Mujer, antesala de una huelga feminista el lunes 9, concebidos como grandes actos pro apruebo , de cara al plebiscito del 26 de abril, cuando se decidirá si los y las chilenas avanzan a un proceso constitucional.

En la antesala, el presidente Sebastián Piñera, fiel a su patentado estilo de frases desafortunadas, lanzó apenas el lunes la más reciente y que puede ser la gota que derramará el vaso. “A veces no es sólo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas (…). Tenemos que corregir al que abusa y también decirle a la persona abusada que no puede permitir que eso ocurra”, sostuvo, ante el estupor de quienes lo rodeaban.

Ese torpe comentario, hecho para peores durante la promulgación de una ley que sanciona la violencia machista durante el noviazgo, ha terminado por funcionar como la convocatoria definitiva para las manifestaciones que se escenificarán en decenas de ciudades del país.

De modo que la puesta en escena de la ley Gabriela –denominada así porque fue impulsada por el asesinato en 2018 de la joven de 17 años Gabriela Alcaíno y de su madre a manos de un ex novio de la menor–, se convirtió en otro fiasco gubernamental pese a intentos por remediarlo.