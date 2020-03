Hoy Santiago Nieto, ante el Presidente de la República, declara que terminada esa conferencia iban a presentar la denuncia ante las instancias federales. Estamos hablando de uno de los hombres que ha tenido el control de las instituciones del estado de Morelos, del gobierno , aseguró Casas González en entrevista colectiva.

Santiago Nieto mencionó que el funcionario estatal será denunciando ante la Fiscalía General de la República.

El gobernador respondió primero que Santiago Nieto no había revelado el nombre del funcionario estatal investigado, pero un reportero le preguntó si metería las manos al fuego por José Manuel Sanz. El Ejecutivo contestó: No quieran aventar cosas. Sí a él lo quieren investigar, pues que lo investiguen, al que sea, no nomás es José Manuel. Si quieren investigar a los secretarios, que los investiguen .