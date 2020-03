Merry MacMasters

Jueves 5 de marzo de 2020

La Compañía Nacional de Danza (CND) tendrá en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) una temporada con tres coreografías, de estilos dancísticos diferentes, creadas por mujeres.

El programa, que se articula con Concierto para violín, de Yazmín Barragán; Sones antiguos de Michoacán, de Amalia Hernández, y Miliano, de Irina Marcano, comenzará mañana y concluirá el 15 de marzo en el Teatro de las Artes de ese complejo cultural. Las obras fueron estrenadas el año pasado en el Palacio de Bellas Artes, en funciones separadas.

Barragán, ex bailarina de la CND, fue invitada por la agrupación para crear una coreografía que resultó ‘‘tirando a lo clásico”. Es para ver ‘‘bailarines hermosos y escuchar música bella” de Chaikovski que le parece nostálgica. ‘‘Ese violín es muy de añoranza”, refiere en entrevista con La Jornada.

Para la cofundadora de Mexico City Ballet, la CND ‘‘nos ha abierto las puertas a muchas coreógrafas”. No obstante su gran labor, ‘‘somos las menos. En realidad siempre hay más hombres”. Según Barragán ‘‘la única manera de acercar más mujeres a la coreografía es llevar a los niños a las funciones. A lo mejor no se convierten en coreógrafos; sin embargo, tal vez escriban, compongan o se dediquen al arte porque al final la persona necesita del arte para vivir. No podemos estar sólo en una oficina sentados; se necesita ver arte para que el alma esté en paz y el cerebro funcione. Necesitamos que a nuestros hijos les sea familiar ir al teatro, también estar enterados de las creaciones de los demás”.

Destaca lo raro que es ver a una mujer al frente de una compañía de danza. ‘‘En México vamos hacia allá, aunque todavía falta mucho. En la CND caminamos en esa dirección; ahorita tenemos a Elisa Carrillo de codirectora”.

La coreografía de Irina Marcano, Miliano, se creó el año pasado para esa compañía por el centenario luctuoso de Emiliano Zapata. Estrenada en el programa Zapata 100, la bailarina de la CND tuvo la fortuna de contar con la pieza musical La leyenda de Emiliano, de Arturo Márquez, que refleja tintes tradicionales mexicanos, en particular la música de la danza de los chinelos y el paisaje morelense.