Jueves 5 de marzo de 2020, p. 4

La Compañía Tania Pérez-Salas comenzará el 13 de marzo una gira por México, Estados Unidos y Canadá con un programa que incluye las obras Ex-Stasis, 3. Catorce dieciséis, Religare, Anabiosis y Las aguas del olvido, en las que aborda temas como la vida, la libertad y la autocensura emocional.

La bailarina y coreógrafa Tania Pérez-Salas, quien hizo el anuncio ayer en una conferencia de prensa efectuada en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), compartió que la danza es una disciplina que no necesita entenderse, sino sentirse e invitó al público a dejarse llevar por el quehacer de los bailarines.

Consideró que en estos momentos es necesario impulsar a los creadores y el arte, pues ‘‘sabemos que la cultura y la educación son el antídoto contra la violencia”.

La compañía se presentará primero en el Teatro Juárez de Guanajuato, donde restrenará la coreografía Ex-Stasis, en la cual los bailarines interactúan con siete telones de plástico, y montará también la pieza 3. Catorce dieciséis, en la que reflexiona sobre la circularidad del movimiento.

Trabaja en una coreografía sobre Frida Kahlo, adelanta

Pérez-Salas adelantó que esas dos obras, que también presentará en el teatro de las Artes del Cenart surgieron de sus vivencias. Inspirada en el número Pi, en la primera coreografía, con música de Marin Marais, Girolamo Frescobaldi, Antonio Vivaldi, Francois Couperin y Giovanni Battista Pergolesi, está presente el tema de la vida. ‘‘Es una obra sumamente espiritual y de redondez importante”.

Respecto de Ex-Stasis sostuvo que en ocasiones la mente niega lo que el cuerpo desea, incluso lo que necesita, la sexualidad y el sueño.

‘‘Esa obra la hice en 2010, en mi desesperación de no escuchar a mi cuerpo. Fue como despertar y adquirir conciencia de que el cuerpo somos nosotros, necesitamos cuidarlo y oír lo que dice el corazón, nuestro instinto, hacer lo que nos impulsa a estar vivos y no lo que cada vez nos hunde más; hacer eso que me da mayor energía y estar en una frecuencia amorosa.”