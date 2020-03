La exhibición abarca no sólo sus famosas pinturas, sino también su trabajo en arqueología, arquitectura y poesía, al igual que impresiones, esculturas y tapices.

Los curadores reúnen 204 obras, incluyendo 120 del mismo Rafael y otras que se enmarcan en la época en la que vivió, periodo conocido como alto Renacimiento, caracterizado por un renovado interés en la antigüedad clásica.

Las obras maestras de Rafael pueden verse hoy en museos de todo el mundo y muchos de ellos, como el Prado de Madrid, la Galería Nacional de Londres y la Galería Nacional de Arte de Washington, han enviado sus invaluables piezas a Roma.

‘‘Estoy seguro de que nunca volveremos a ver una concentración tan importante de obras de Rafael juntas en un acto como aquí’’, destacó Eike Schmidt, director del museo Uffizi de Florencia, que ofreció nueve pinturas y 40 dibujos.

Medidas de precaución para la movilidad de personas

La Bienal de Arquitectura de Venecia, considerada la mayor cita mundial de arquitectura, que debería inaugurarse en mayo, será pospuesta a agosto, debido al brote del Covid-19 en el norte de Italia, anunciaron ayer los organizadores.

El certamen, que se celebra cada dos años desde 1980, se efectuará del 29 de agosto al 29 de noviembre, informó la Bienal de Venecia.

‘‘Las nuevas fechas para la Bienal de Arquitectura se han establecido como consecuencia de las recientes medidas de precaución en materia de movilidad adoptadas por los gobiernos de un número creciente de países, lo que tendrá un efecto dominó en el movimiento de personas y trabajos de las próximas semanas.’’

La edición estará abierta sólo tres meses en vez de seis como es tradición.

‘‘No queriendo abrir una muestra incompleta, este año tendrá sólo una duración de tres meses’’, precisan en un comunicado.

En la edición 17 de la Bienal de Arquitectura de Venecia, cuyo lema paradójicamente es How will we live together? (¿Cómo viviremos juntos?), cuyo curador esel arquitecto libanés Hashim Sarkis, tiene programada la participación de 63 países, además de un centenar de arquitectos y talleres invitados provenientes de todo el mundo.

La nueva edición se inaugurará casi al mismo tiempo que el festival de cine de Venecia, programado a partir del 2 de septiembre, una situación inédita que suscita interés cultural.

Otras importantes citas culturales europeas, entre ellas las ferias del Libro de Londres y París tuvieron que ser canceladas debido al brote de coronavirus en el continente europeo.

Restricciones de viaje para expositores

Muchos de los expositores y visitantes internacionales previstos en la Feria del Libro de Londres, que debía efectuarse del 10 al 12 de marzo, enfrentan restricciones de viaje a medida que aumentan las consecuencias del virus, explicó Reed Exhibitions.

‘‘Hemos estado siguiendo las directrices del gobierno británico y trabajando con el asesoramiento de las autoridades de salud pública y otras organizaciones, por lo que pese a nuestra reticencia tomamos la decisión de no seguir adelante’’, difundieron.

Unas 25 mil personas debían asistir a la feria de este año en el centro de exposiciones y conferencias Olympia London, en el oeste de la capital británica.

La revista especializada The Bookseller informó la semana pasada que importantes editoriales británicas se habían retirado del encuentro, entre ellas Penguin Random House, Simon & Schuster y HarperCollins.

Las consignas del gobierno británico no incluyen de momento cancelación de grandes eventos, aunque un plan de contingencia publicado el martes prevé reducir las ‘‘reuniones a gran escala’’ si se dispara el número de casos del Covid-19.

El martes, Disney canceló un acto de lanzamiento previsto en Londres para su nuevo canal de retransmisión en directo, citando cancelaciones de asistentes y dificultades en los viajes internacionales.