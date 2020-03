E

ste 2020 empezaba con tiempo calmo y un horizonte asequible para asumir decisiones públicas adecuadas y consolidar algunos resultados. De súbito, se ha nublado el panorama hasta el grado de dar cabida a pronósticos tan iracundos como terminales, reservados a los aguerridos opinócratas contestatarios. El severo movimiento femenino tomó por asalto la agenda pública y no la ha dejado reponerse para insertarse de nueva cuenta al manejo mañanero. La pandemia de coronavirus ocupa, por fuerza inevitable, algunas camas hospitalarias en momentos de serios reacomodos del sector salud. La organicidad de este problemático sector no pronostica atenciones y un manejo adecuado a corto plazo. Con realismo crítico se tiene que actuar pensando en que puede convertirse en problema mayúsculo. Aún en medio de esta situación, en mucho importada, la conducción gubernamental parece capear, con modestia y ajustes sobre la marcha, los desequilibrios concomitantes. Al menos por ahora, no hay porque, desde la Presidencia, dar señales de alarma y ánimos decaídos.

Tanto un asunto como el otro, exigen planteamientos adecuados a las nuevas circunstancias. Hay que reubicar la comprensión cupular con el enojo de las mujeres y la previsión de recursos, de variado tipo, para robustecer al sector salud. El historial de López Obrador, respecto a su postura solidaria con temas sobre el balance y la justicia de la cuestión femenina da buena cuenta de ello. El ingrediente de violencia –femenicidios e impunidad– que ahora mueve a la sociedad, introduce elementos adicionales a los esfuerzos para dar a la mujer cabida en paridad en el mundo social, laboral y económico. Se trata ahora de ensanchar el lugar y el respeto por su seguridad, aspecto de vital importancia. No quieren seguir viviendo con miedo y aceptar, resignadas, un destino que no es humano. Un gobierno de izquierda tiene el deber de emparejarse con esta ambición de bienestar y compartirlo con los hombres.

El arreglo que se viene intentando en el aparato de salud toca ángulos anquilosados desde varios decenios. La infraestructura cojea por todos lados: camas, médicos, enfermeras, personal de soporte, instrumental, logística, medicinas y demás. La calidad actual de la atención no alcanza patrones mínimos. Y en estas condiciones se tendrá que hacer frente a la amenazante pandemia. Ojalá y se haga un replanteamiento adecuado de recursos para impedir que tal amenaza se concrete y se expanda a otros órdenes de la vida organizada. No se puede quedar al margen de lo que está sucediendo en otras naciones.