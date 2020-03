Explicó que, luego del bloqueo que iniciaron trabajadores en los dos accesos al edificio donde se encuentran las instalaciones de Notimex el 20 de febrero, trabajadores y ex trabajadores realizaron un recuento para definir la validez del paro, pero la agencia impugnó la lista de votantes que admitió la Junta debido a que 34 personas con derecho a voto eran ex empleados que ya no tenían relación laboral al haber firmado sus liquidaciones .

La semana pasada, la agencia publicó una lista de los ex empleados, en el que detalló el monto de liquidación y las razones de la separación laboral. Había también en esa lista personal de confianza y otros más cuyos contratos fueron temporales y por lo tanto ya habían vencido .

Indicó que “en su momento Víctor Fernández Peña, director jurídico de Notimex, acusó que la Junta no cumplió con la Ley Federal del Trabajo, pues ésta es muy clara al señalar que no podrán votar las personas que no estén en la condición de sub judice, es decir, con un juicio activo, pendiente de resolución judicial, en este caso contra la agencia”.