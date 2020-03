El valor de la tierra de 10 mil pesos pasa a 15 mil dólares, si eso no es crear riqueza, si eso no es revolucionar, combatir la pobreza en México, ¿entonces qué es? , puntualizó.

En conferencia de prensa , acompañado por el secretario de Hacienda, Romo Garza aseguró: No tengo ningún conflicto de intereses ni ambiental .

Comentó que este proyecto es una gran innovación tecnológica a escala mundial desde 2011, tiene 10 años y “hemos tenido revisiones de todos, nunca hemos tenido un problema, salvo una discusión con la Profepa, tenemos ocho cenotes en custodia… no tenemos un problema medioambiental, cero”.

Explicó que un área caliza de piedras donde se producían 700 kilogramos por hectárea cada año, a los dos años produce 11 toneladas, es una creación de riqueza para miles de campesinos, pequeños propietarios ejidatarios, como nunca se ha visto en el mundo, esta tecnología es propiedad de mexicanos , destacó.

No voy a renunciar, al contrario, estoy sumamente orgulloso por lo que hice, ya no soy accionista, desde el 2017 o 2018, porque entraron fondos, porque es un proyecto grande, porque me vine al gobierno, no estoy de accionista, no tengo conflicto de interés en nada , apuntó.