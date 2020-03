Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de marzo de 2020, p. 4

Las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) así como de la Función Pública (SFP) investigarán si la empresa Enerall –que hasta 2018 dirigía Alfonso Romo, actual jefe de la Oficina de la Presidencia– provocó daños ambientales en Yucatán, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se tiene que investigar, no hay impunidad , sostuvo, aunque precisó que Romo, cuando ingresa al gobierno, ya no puede tener vínculos con empresas.

Sin embargo, acto seguido descalificó la investigación periodística que dio a conocer las presuntas afectaciones a un cenote: En una de esas hasta la investigación la llevó a cabo el grupo Mexicanos a Favor de la Corrupción .

–No, no es de Mexicanos –le respondió la reportera que había preguntado.

–No es de Mexicanos, porque esos son los que armonizan a todos los medios para lanzarse en contra de nosotros.

En la conferencia matutina, López Obrador informó que algunas empresas que fueron engañadas por oficinas factureras en el pasado se están regularizando en su pago de impuestos. Mencionó que la Comisión Federal de Electricidad negocia con algunas firmas que tienen diferendos sobre los criterios para los cobros de energía, con el fin de consensuar el precio, y anunció que su gobierno no rescatará empresas como en el pasado se hizo con el Fobaproa.