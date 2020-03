El anuncio de la venta de boletos fue acompañado con la difusión de fotografías del primer vuelo efectuado por el presidente Enrique Peña Nieto acompañado por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Hacienda, José Antonio Meade, entre otros, lo que dio pauta para una nueva ironía presidencial:

“Ahora que venga voy a ir a sentarme ahí. Voy a invitar al general y a la licenciada Olga, al secretario de Comunicaciones, ¡ah!, y a Arturo Herrera… ¡te vas a rayar! A ustedes también los voy a invitar. Vamos a organizar visitas para que vaya la gente, porque es una vacuna contra esta epidemia.”