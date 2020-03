Ombudsman social

Asunto: la propina

Hice una compra en Uber Eats el pasado 13 de febrero. Decidí, como lo sugiere la aplicación, y por medio de ella, darle propina al repartidor. El día 15 tenía un nuevo cargo por la cantidad ya pagada más la propina. O sea, un cargo duplicado. En Uber me dicen que el pedido se entregó y que el cargo está bien, que el segundo es una cuota de retención (por 637 pesos) y sería eliminada, que de no ser así me comunique con el banco. En el banco dicen que me resuelven en 60 días. Me he cansado de enviar correos a Uber. Por todo esto decidí advertirles que la aplicación puede servir para robar. Lástima por los chavos que reparten, pues si no tienes efectivo, se quedan sin propina.

Natalia Núñez /CDMX

R: Hasta hace poco Uber Eats no tenía competidor. Ahora enfrenta a Didi.

Los mexicanos invierten 4 billones de pesos en sus cuentas individuales para el retiro, lo que genera 14 mil millones de pesos anuales a las Afore, de los que 60% queda en manos de los bancos (Consar). Es necesario que las jubilaciones dejen de ser negocio de las corporaciones.

Pablo Moctezuma B ( @Mexteki)

