Ernesto Martínez, Alfredo Valadez e Israel Dávila

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de marzo de 2020, p. 27

Estudiantes de la facultad de Medicina Doctor Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh) denunciaron en el tendedero del acoso a profesores que las molestan y presionan para que salgan con ellos.

En el pasillo llamado la pasadita , las alumnas colocaron carteles en los que denunciaron a maestros y compañeros por acoso, así como a profesoras por minimizar las denuncias de hostigamiento.

Las cartulinas contienen frases como ya desconectaste el proyector con tus hermosas piernas ; duérmase, doctora, para despertarla con un beso y se ve que te encanta el camarón . Señalaron además que hay profesores que las invita al cine o a comer para que acrediten una materia, por lo cual solicitaron la intervención de las autoridades universitarias.

En septiembre de 2019, el profesor de la Facultad de Derecho de la Nicolaíta, Francisco Sánchez, fue exhibido en redes sociales acosando a una de sus alumnas en su vehículo tras citarla con el pretexto de revisar un examen. El día 24 de ese mes el académico fue despedido.