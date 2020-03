Abril del Río

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de marzo de 2020, p. a11

A reserva de que Yoali Mejía defienda ante el profesional Érick López su pase al preolímpico de boxeo, la selección nacional estará integrada solamente por amateurs, los que llegarán bien preparados pese a la falta competencias de fogueo por las restricciones económicas que los boxeadores enfrentaron durante todo el ciclo olímpico.

Así lo consideró Francisco Bonilla, entrenador de la selección nacional que se prepara en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano con miras al torneo de clasificación olímpico para América, que tendrá lugar en Buenos Aires, Argentina, del 24 de marzo al 4 de abril.

Bonilla destacó el alto nivel de exigencia que se encontrarán los y las boxeadoras en el preolímpico, pues prácticamente todo el continente se ha desarrollado en el boxeo y sólo se reparten tres, cuatro y cinco boletos, de acuerdo a la división.

“Ya no hay rival pequeño en el área, ya han trabajado mucho en países que antes decía uno: ‘qué bueno que me tocó con él porque la llevo fácil’. Hoy no la lleva fácil nadie; cualquier rival que nos toque tenemos que salir a enfrentarlo para poder ganar”, manifestó el entrenador durante la práctica de sus pupilos en el gimnasio.

Y subrayó: “Tenemos que aprovechar algo que siempre ha sido una diferencia muy marcada entre un boxeador mexicano y uno de cualquier otra parte del mundo: la actitud, el valor y el coraje con que enfrentan las peleas. Podemos tener muchas carencias de muchas cosas, pero valor y deseos de ganar, nadie puede tener más que un peleador mexicano.