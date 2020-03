Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de marzo de 2020, p. a11

La presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, consideró que las imputaciones que se hicieron en la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra el organismo producto de las observaciones que realizara la Auditoría Superior de la Federación fueron adelantadas, alevosas, y sin respetar la garantía del debido proceso .

Al ser entrevistada en Palacio Nacional, Guevara aseveró que en todas las dependencias hay observaciones porque hay errores de procedimientos o de otro tipo, pero corrupción no va a haber, eso se los aseguro . Aún molesta por las derivaciones infundadas que, según dijo, se hicieron pero que –aseguró– no son veraces no podemos dar una investigación por cierta .

Guevara admitió que se encontraron irregularidades, “pero de eso a suponer… No hay delitos, no han terminado de dictaminarlo ni de observarlo para entonces decidir si hubo o no. Sería adelantado y alevoso decir que sí encontraron irregularidades. Todas las dependencias tienen irregularidades, todas las secretarías tienen irregularidades, pero de eso a decir que hay delitos graves de corrupción dista mucho”.

–¿Cómo ve esto?