Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 3 de marzo de 2020, p. 33

En el país se espera una severa temporada de incendios forestales debido a las condiciones de sequía, a que será un año más cálido que el anterior y a la reducción presupuestal para atender 70 millones de hectáreas de bosques y selvas. A esto se agrega que esos siniestros afectan la calidad del aire, ya que generan partículas suspendidas, uno de los contaminantes atmosféricos más dañinos para la salud.

En conferencia de prensa, organizaciones ambientalistas hicieron un llamado al gobierno federal y al Congreso de la Unión para que transfieran recursos adicionales ante un periodo de conflagraciones que se prevé intenso desde este mes y hasta mayo, los meses de mayor insolación.

Gustavo Sánchez, director de la Red Mocaf, dijo que la Comisión Nacional Forestal perdió 30 por ciento de la capacidad de recursos humanos y se redujeron los apoyos al programa de Fomento, con el cual se favorece el manejo forestal y se reducen los siniestros. Destacó que 1 por ciento de los incendios se origina por causas naturales, 26 por ciento se debe a la expansión de la actividad agrícola y 42 por son ciento es por actividades ilícitas, como los casos ilegales de expansión de cultivos de soya en Campeche.

En un seguimiento de 50 años, expuso, en la década pasada se han presentado los peores años en materia de incendios. Destacó que el programa Sembrando Vida tiene 10 veces más recursos que la Conafor.