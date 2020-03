Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Martes 3 de marzo de 2020, p. 12

En 1999, María del Rosario Góngora obtuvo un crédito del Fondo de la Vivienda del Issste (Fovissste) por 142 mil 495.20 pesos, que se volvió impagable debido a los intereses, pues la deuda se incrementó a 445 mil 547.64 pesos. Después de 21 años, ha abonado 311 mil 28 pesos.

Ayer, ella, junto con un grupo de jubilados y trabajadores activos, acudieron a las oficinas centrales del Fovissste para exigir programas de restructuración de créditos. Margarita Sánchez, desde hace más de 10 años obtuvo un préstamo por 460 mil pesos, que aumentó a 600 mil y a la fecha ya abonó 480 mil pesos.

“Tengo 40 años de servicio, ya me quisiera jubilar, pero al ver los problemas de mis compañeros con sus préstamos me detengo para hacerlo… Lo que demandamos es que no nos eleven nuestra deuda tres o cuatro veces más, se vuelve impagable”, afirmó.