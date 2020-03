Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores perredistas, resaltó: El PRD presentó una propuesta en la mesa para que no se incluya la retroactividad de la ley, es innecesario. En el dictamen no había un tipo penal como tal, sí había una descripción pero no señalaba qué penas se aplicarían. Dice que se entenderá que hay simulación cuando pase esto, pero lo hace casuístico y puede generar confusiones. No se requiere, porque ya está en la ley fiscal el fraude por simulación .

En la reunión, un tema que se debatió fue si el contratante es patrón solidario o subsidiario. Algunos senadores y representantes de los trabajadores se manifestaron porque sea patrón solidario; otros legisladores plantearon que sea subsidiario, y otros, que sea responsable directo; es decir, que cuando haya una violación de los derechos de los trabajadores el contratista y el contratante tienen que resolverlo, y los derechos de los trabajadores quedan a salvo.

Hoy, el grupo vuelve a reunirse para elaborar una propuesta que será remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado para que lo discuta, se apruebe y el jueves se vote en el pleno.