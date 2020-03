El ex director de Pemex fue detenido y llevado de inmediato ante los tribunales de justicia, donde le tomó declaración por videoconferencia el juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, quien decidió decretar prisión incondicional sin derecho a fianza ante el elevado riesgo de fuga y al no haber justificado un arraigo particular al país. De hecho uno de los motivos por el que el magistrado justificó su decisión fue que en el momento de su detención, cuando viajaba en un taxi particular, Lozoya intentó engañar a los policías enseñándoles una licencia de manejo falsa, emitida por el gobierno de la Ciudad de México y a nombre de Jonathan Solís Fuentes .

Lozoya no coincidirá en la cárcel con Alonso Ancira, el ex presidente de Altos Hornos de México, que se encuentra recluido en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real, probablemente porque la justicia española prefirió evitar que compartieran prisión al estar siendo investigados en la misma trama de corrupción y desfalco al erario y por la que ambos tienen una petición de extradición en proceso de ser decidida por los tribunales españoles. Ancira es socio de Lozoya en varios negocios presuntamente fraudulentos, entre ellos la compra por parte del Estado mexicano de la empresa en bancarrota Agronitrogenados.