Después de esto, May Rodríguez (senador con licencia y ex presidente municipal de Comalcalco, Tabasco) envió ayer una circular a los coordinadores territoriales y estatales, facilitadores y técnicos del programa, en la que les informó de su decisión de presentar al Presidente de la República su renuncia a la subsecretaría, a la coordinación de Sembrando Vida y al programa de emergencia social en la frontera sur.

Explicó que de momento las actividades programadas quedan suspendidas. En breve serán notificados en relación a quién será el servidor público que asuma la coordinación del programa .

En el acuerdo del pasado 28 de febrero, María Luisa Albores abrogó la publicación del Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 2019, en la que se delegaron a May Rodríguez las facultades para la operación de Sembrando Vida y que tenían como fin que se encargara de la operación del programa e hiciera convenios con organizaciones sociales e instancias gubernamentales, además del ejercicio del presupuesto.

La dependencia no ha emitido las reglas de operación en el periodo establecido, aunque la propia Albores había anunciado que el 28 de febrero estarían listas. La dependencia explicó el domingo a La Jornada que había pedido una prórroga y atribuyó responsabilidad a la Secretaría de Hacienda, al señalar que ésta no había liberado el presupuesto. Ayer se pidió su posición sobre la renuncia de May Rodríguez, pero no dio respuesta.