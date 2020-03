Barranco destacó que la laicidad es un ejercicio de libertad, garantiza las libertades de los mexicanos de creer o no, garantiza a las minorías, las creyentes y no creyentes , por tanto la primera condición que la defiende es ésta, sin la cual la democracia no madura .

Acompañado de la diputada federal Martha Tagle (Movimiento Ciudadano) y el especialista en asuntos religiosos Leopoldo Cervantes, destacó que el mensaje El estado laico, bajo amenaza , que acompaña el título del libro, el cual escribió con Roberto Blancarte, es la esencia de lo que plantea éste. El tema, añadió, se debate no sólo en México, sino en América Latina.

En la región, afirmó, hay grupos pentecostales importantes “que han hecho de lo político una herramienta de posicionamiento y un instrumento de poder.

Sobre todo, la cereza del pastel es Brasil, donde dos grandes iglesias se han posicionado y han colocado ahí probablemente al presidente evangélico más representativo de toda esta ola que estamos viviendo, que es Jair Messias Bolsonaro”.