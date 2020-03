José Antonio Román

Periódico La Jornada

Martes 3 de marzo de 2020, p. 4

Una vez esparcido el Covid-19 (coronavirus) por todo el mundo, para el cual no hay tratamiento ni vacuna todavía, a lo que se puede aspirar en el país es a atenuar su diseminación, aunque los cinco casos registrados hasta ahora son importados, es decir, el virus aún no circula de manera local. Pero en México estamos en el inicio de la epidemia .

Lo anterior fue expuesto por expertos integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, quienes señalaron que el diseño y fabricación de una vacuna podría llevar al menos año y medio.

Sin embargo, sugirieron que todavía no es momento de cancelar actos masivos, aunque hay que estar midiendo el tiempo en que esto debe hacerse .

En conferencia, el especialista Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, señaló que China, pese a todos sus esfuerzos, no pudo contener el virus, aunquer sí pudo retrasarlo varias semanas, lo que permitió al resto del mundo, incluido México, organizarse de mejor manera para hacer frente a la epidemia.

Precisó que en México aún no circula de manera local el Covid-19, ya que los cinco casos registrados hasta ahora son importados, es decir, los trajeron personas que vinieron de otros países, especialmente de la región de Lombardía, en Italia.