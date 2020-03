M

ientras la cúpula empresarial no se cansa de prometer –y de allí no pasa– multimillonarias inversiones para que la economía mexicana repunte, los paisanos, sin mayor aspaviento, mantienen la inyección creciente de divisas, que no sólo mejoran el nivel de bienestar de sus respectivas familias, sino que contribuyen en forma decidida a la mejoría del país.

En 2019 dicha inyección acumuló poco más de 36 mil millones de dólares contantes y sonantes, 61 por ciento más que las divisas captadas por exportación de crudo. Y en el primer mes de 2020 la tendencia de crecimiento se fortaleció, toda vez que las remesas sumaron 2 mil 582.83 millones de dólares, 5.81 por ciento más que en igual mes del año pasado, de acuerdo con información del Banco de México.

Pero los paisanos no sólo tienen un peso específico en el apoyo económico para su país de origen, sino una creciente influencia, cada vez más decisiva, en el plano político estadunidense, como revela el más reciente análisis del Pew Research Center, del que se toman los siguientes pasajes.

Más de 23 millones de inmigrantes serán elegibles para votar en las elecciones presidenciales de 2020; es decir, un 10 por ciento del electorado general de la nación, ambos máximos históricos, según nuestras estimaciones basadas en datos de la Oficina del Censo.(Los votantes elegibles como inmigrantes son aquellos de 18 años o más nacidos fuera de Estados Unidos que han obtenido la ciudadanía estadunidense a través de la naturalización).

El número de votantes inmigrantes elegibles ha aumentado de manera constante en los últimos 20 años (93 por ciento). En comparación, la población de votantes elegibles nacidos en Estados Unidos creció más lentamente durante el mismo periodo (18 por ciento), de 181 millones en 2000 a 215 millones en 2020.

La mayoría de los votantes elegibles para inmigrantes son hispanos o asiáticos, aunque provienen de países de todo el mundo. Los inmigrantes de México constituyen el grupo más grande, con 16 por ciento de los votantes nacidos en el extranjero. Más de la mitad de todos los inmigrantes estadunidenses (56 por ciento) viven en los cuatro estados más poblados del país: California, Nueva York, Texas y Florida. Dos tercios han vivido en Estados Unidos más de 20 años y 63 por ciento domina el inglés.