Twitter Inc. está alentando fuertemente a casi todos sus 5 mil empleados alrededor del mundo a trabajar desde casa debido a las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus, dijo la red social el lunes. Suspendió todos los viajes no indispensables de su fuerza laboral, incluida su asistencia a la conferencia South by Southwest programada para finales de este mes en Austin, Texas. Twitter dice que es obligatorio que los empleados en Hong Kong, Japón y Corea del Sur trabajen desde sus hogares, pero que otras oficinas permanecerán abiertas para aquellos que elijan o necesiten asistir a ellas. El director ejecutivo Jack Dorsey es un gran defensor del home office, o trabajo remoto, y ya ha anunciado planes para pasar hasta seis meses chambeando desde África en 2020.

oincidieron el brote de coronavirus, el cambio al esquema de siefores generacionales que Consar impuso a los trabajadores sin consultarles y la primera pérdida del año en sus ahorros. La propia Consar lo anunció así: En febrero el valor de los activos administrados por las #Afore disminuyó 26 mil 410 millones de pesos . Consar culpó al coronavirus. ¿Cómo hacer frente a la situación? El presidente de la Consar. Abraham Vela, dice que este no es un buen momento para que los ahorradores se cambien de Afore y tampoco para que hagan retiros parciales de su cuenta de ahorros hasta que los mercados retomen condiciones de normalidad. Los retiros proceden por dos situaciones: desempleo y matrimonio. Así que si usted se quedó sin chamba, viva como faquir, no retire sus ahorros hasta que Wall Street recupere el paso, ya le avisaremos en esta sección, y si pensaba contraer matrimonio, pues dígale a la novia, o novio, que no coman ansias, que se esperen un tantito. Santo remedio.

Resurge el peso

Ayer nuestra moneda cerró operaciones con una fuerte recuperación e interrumpió una racha negativa de siete jornadas consecutivas con pérdidas. El tipo de cambio concluyó las operaciones en el nivel de 19.50 unidades por dólar, contra su previo de 19.86 pesos, con datos del Banco de México (Banxico). En la frontera norte, el dólar se cotiza a 18.50, había bajado hasta a 19.10. Efectos del coronavirus.

Ombudsman social

Asunto: la bendita competencia

Desde que tengo servicio Telcel, hace 10 años aproximadamente, cada año me cobran una fianza, garantía de pago de 300 pesos anuales, los cuales por cierto no me son devueltos ni abonados a mi servicio, ya que siempre he realizado mis pagos por lo tanto esta garantía no es utilizada, de no pagarla me cortan el servicio; entonces ¿es legal cobrarla? Alguna vez los cuestioné y me dijeron que, si quería podía demandar. Este mes me toca pagar la garantía al Sr. Slim. ¿Puede hacerse algo?

María de la luz Márquez Ríos /Querétaro (verificado por teléfono).

R: Años atrás sólo había un proveedor. Ahora hay varios. Si cambias, inclusive conservas tu número.¿Para qué te metes en problemas?

Twiteratti

Escribe María @mariafdezv. Plática entre dos mujeres en el café: A: Por supuesto que el 9 no me muevo. B: Pero si te la pasas echada todo el día. A: Bueno, esta vez es por una buena causa... #fakeminismo

