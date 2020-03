Juchitán, Oax., Carmen Sánchez habla quedito, pero no por sentir miedo; al contrario, para ella es urgente que su voz y la de todas las mujeres que han sido agredidas con líquidos corrosivos sean escuchadas, porque sólo así recibirán justicia. Ser rociada con ácido es una muerte en vida porque no es la piel la que se daña, sino el alma , aseguró.

Las que hemos vivido esta violencia y sobrevivimos de ella nos enfrentamos a una recuperación cara y complicada porque todo cambia, los sueños y las ilusiones se pulverizan, el alma se quiebra, pero por fortuna siempre hay otro día, y con esa idea es que he podido seguir adelante y exigir la detención urgente de ese hombre que me destruyó la vida y que hoy sigue escondido haciendo daño a otras mujeres , advirtió.

En entrevista telefónica, Carmen narró que en los hospitales públicos no se sabe tratar a pacientes quemados con ácido. Ella pasó más de 13 horas esperando ser atendida y en ese tiempo su piel se desgajó, lo que propició complicaciones para su rehabilitación.

Creo que los médicos y enfermeras desconocen la magnitud de que te echen ácido en la cara, porque no es común. Sentí como si algo me quemara por dentro, todo me ardía y me dolía , comentó.