De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 3 de marzo de 2020, p. a12

Las medallistas mundiales Melany Hernández y Paola Espinosa sólo tienen en mente que sus nombres aparezcan como las titulares para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio al ganar esa plaza en los sincronizados tres metros, mientras la plata obtenida en Montreal les da más confianza de que así será.

A su regreso de la Serie Mundial de Montreal, la jalisciense estaba contenta por la presea de plata ganada con Paola en los sincronizados, porque eso le da más confianza para lo que se tiene en puerta con el selectivo a la Copa del Mundo que se realizará dentro dos semanas en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (Cnar).

“Es nuestra segunda medalla juntas y viene también la Serie Mundial en Kazán; nos sentimos motivadas y con muchas ganas para seguir dando resultados a México.

Paola me da bastante seguridad, es una persona muy madura que sabe llevarme de la mano. Me siento confiada de que las dos sigamos con el sueño que queremos y a mí me gustan los retos , expresó Melany, tras compartir podios con la doble medallista olímpica luego del bronce ganado en el Mundial de Gwangju 2019.

La sudcaliforniana elogió a su compañera por “el gran trabajo que hemos logrado y en esta primera etapa (en Canadá) nos sentimos tranquilas y mejor sincronizadas. En el Mundial (sudcoreano del año pasado) quedamos a pocos puntos de las canadienses y no bajamos ningún lugar para estar entre las mejores.