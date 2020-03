‘‘Observaba como nunca; entonces, deseo mostrar mi vida en ese país, en los momentos más determinantes y los lugares más impresionantes que conocí, hasta donde pude ir, porque es inmenso y por razones de seguridad no llegué al sur.”

‘‘Con mis fotografías quiero mostrar la cotidianidad, pues ese trabajo me hizo retomar mi oficio de fotógrafa: comencé a observar a través de los gestos de las personas, las mujeres trabajando en oficinas, los hombres más afuera, en las calles, los viernes de rezo, las semanas que se inician en domingo.

‘‘En Argelia la guerra que vivieron en los años 90 está presente, volteas y la percibes no sólo en las personas, sino también en ciertos lugares. Se trata de un país intenso en todos los sentidos: Argelia ríe fuerte, abraza fuerte, pero también golpea fuerte.

La muestra surge a partir de libro que García Guerrero dio a conocer hace un par de años, el cuales resultado de la experiencia editorial a raíz de que una publicación de Querétaro la invitó a escribir acerca de sus vivencias y descubrimientos en Argelia. Ella compartía entonces sus imágenes en redes sociales, fotografías que no sólo provienen de Argel, capital de ese país, sino también de ciudades como Tlemecén, Constantina, Orán, Oussara y Tipasa, ‘‘que es un lugar hermosísimo, el cual inspiró al escritor francés Albert Camus; incluso hay piedras labradas con algunas de sus frases más famosas y unas ruinas frente al mar que son perfectas por su iluminación y colores.

En entrevista con La Jornada, explica que cuando habla de esanación en la que vivió de 2012 a 2014, se refiere a ésta como si fue-ra una mujer, ‘‘porque tiene un carácter muy femenino. Argelia es calurosa, blanca, bastante abandonada, sucia, gran amante de los gatos, está junto al mar y no huele a mar”.

Mujeres en Ghardaia, trabajo de la fotógrafa incluido en la muestra.

García Guerrero es egresada de la carrera de comunicación dela Universidad Iberoamericana. Realizó estudios en fotografía en The London Institute, en Reino Unido, y durante más de 10 años trabajó de productora ejecutiva de artes escénicas y medios audiovisuales. En 2012 estableció su residencia en Argel, donde el desierto, los atardeceres de colores contrastantes, los paisajes urbanos y el disfrute de la vida cotidiana inspiraron su retorno a la fotografía.

Aprendizaje de vida desde otra perspectiva

‘‘Argelia es un aprendizaje de vida y presentar las fotografías, una celebración”, continúa Eloísa García Guerrero, quien reconoce que así como varios prejuicios y estereotipos en torno a ese país africano se derrumbaron, confirmó otros.

‘‘A veces tenemos opiniones hasta negativas acerca de la religión musulmana. Por ejemplo, tuve que respetar que a partir de las cinco de la tarde las mujeres ya no pueden salir solas a la calle; es algo muy duro, eso no pasa ni en la Ciudad de México, que en la actualidad se ha vuelto peligrosa. Pero por otra parte, descubrí que no es tan cierta la idea que tenemos acerca de la infelicidad de las mujeres por usar una vestimenta que las cubre totalmente: es su manera de mostrarse al mundo, simplemente distinta.

‘‘Aprendí a entender las cosas desde otra perspectiva, al conocer el rezo de los argelinos a las cuatro de la madrugada, el cual me parece bonito, cuando he escuchado a personas decir que les da miedo porque lo asocian a otros temas. Es un hermoso canto, pues te hace recordar que estás vivo y debes dar gracias por tu vida al dios en el que creas. Argelia es un país complicado que me trató muy bien y esto es lo que quiero destacar en esta exposición”, concluye la autora.

La muestra fotográfica 707días en Argelia, de Eloísa García Guerrero, se puede visitar en el Instituto Mexicano para la Justicia (Francisco Sosa 409, barriode Santa Catarina, Coyoacán). Entrada libre.