E

s un clamor a escala mundial. No más asesinatos, maltratos, violación de mujeres, dentro y fuera del hogar. A esa justa protesta las instancias oficiales no han respondido adecuadamente, cuando el año pasado mataron en México a 976 mujeres. Del movimiento quieren apoderarse los que menos se han interesado por ellas. Como el PAN y la nueva agrupación política bajo la cual desean seguir medrando Felipe Calderón y su esposa Margarita. Es necesario destacar la enorme contribución de las mujeres en pro del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Muchas han perdido la vida en varios países a causa de los intereses de la minería, las agroindustrias, la tala ilegal y las mafias que comercian con especies protegidas. Me referiré a ellas el lunes próximo.

Mientras, quiero recordar a los lectores que el 15 de mayo de 2007 el joven campesino Aldo Zamora fue asesinado por los talamontes que devastan los bosques del Parque Nacional Lagunas de Zempoala y áreas circunvecinas. Su hermano Misael fue herido. La familia Zamora llevaba años denunciando ante las autoridades del estado de México a las bandas criminales que destruyen un ecosistema fundamental para la producción de agua de las poblaciones y los cultivos de la región. Luego en los medios se publicaron las amenazas de muerte de los talamontes contra el padre de Aldo, don Ildefonso, militante ecologista. Felipe Calderón, entonces presidente de la República, prometió no descansar hasta detener a los asesinos del joven.Nada hizo. En Zempoala y en otras partes del país reinan quienes destruyen selvas y bosques, y en algunos casos, están mejor armados que la fuerza pública.

Otros dos dirigentes sociales fueron asesinados ese año: don Armando Villarreal, líder agrario de Chihuahua. Durante lustros encabezó numerosas luchas en pro del uso racional y justo de los recursos naturales, en especial el agua. Don Armando estuvo dos años preso en el sexenio de Vicente Fox por encabezar a los campesinos que exigían revisar las tarifas eléctricas en el sector agropecuario. El segundo fue don Fernando Mayén Sánchez, abogado que defendía los intereses de la comunidad de San Luis Ayucan, estado de México. Entre sus luchas destaca impedir que en terrenos de esa comunidad se erigiera un tiradero de desechos a cargo de la empresa Confinam, pues violaba la normativa vigente entonces sobre el confinamiento de desechos.