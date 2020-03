Qué bueno que pueden protestar, pero pediría respeto al espacio. Ustedes tienen sus espacios , expresó la directora de la agencia. También el público demandó que se retiraran los manifestantes. ¡Permitan la presentación del libro! ¡Fuera! ¡Notimex no hacía nada con Peña! .

La directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), Sanjuana Martínez, afirmó que continúan insistiendo a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que resuelva las impugnaciones presentadas por la empresa ante la participación de 34 ex trabajadores ya liquidados y de ex personal de confianza en el recuento sobre la validez del paro que mantienen integrantes del Sindicato Único de Trabajadores (Sutnotimex).

Al respecto, Martínez Montemayor señaló en su presentación que el viejo régimen y sus prácticas fraudulentas, corruptas, no quieren morir. Pareciera que la gente y el tejido social se acostumbró a la corrupción como si fuera un derecho inalienable .

Mencionó que cuando empezó la transformación en Notimex “me decían ‘¿por qué vas a recortar el presupuesto si no es dinero tuyo?’, pareciera que las instituciones y sus presupuestos eran el botín y que algunos no quieren que cambien”. Sobre el recuento que se realizó el pasado jueves, en entrevista aparte la directora expuso que no hay fecha de cuándo se puedan resolver las impugnaciones debidas”.