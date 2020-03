Pero no sólo eso, en el estudio que se realizó entre más de 3 mil personas privadas de la libertad en Baja California Sur, estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas, algunos entrevistados narraron que no recibieron una adecuada defensa de su abogado de oficio estatal. Por ejemplo, Paola, de 35 años, dijo no conocer a su mediador y el anterior siempre estaba borracho .

Víctor, de 30 años, expresó que cuando lo detuvieron lo llevaron a un reclusorio donde tuvo un abogado muy bueno, y me trataba muy bien, pero luego me trasladaron a otro reclusorio y me cambiaron de juzgado. Me han puesto como tres abogados distintos, ya ni sus nombres recuerdo. Ninguno sabe bien de mi caso, siempre llegan todos apurados a las audiencias a leer el expediente antes de que empiece .

Rodolfo, de 33 años, resaltó: El abogado de oficio me extorsionaba con 20 mil pesos, y como no los tenía no me ayudó, quería que me declarara culpable .

Sandoval Ballesteros participó en la mesa de análisis La importancia de la función del defensor en la impartición de justicia penal: retos y realidades , donde reiteró que los defensores públicos federales ganan de cuatro a seis veces más que uno local. “Hay algunos datos en el estudio que me parecen bastante graves y delicados, se mencionan muchos casos de personas que no estuvieron acompañadas por sus abogados en las audiencias. En la defensoría pública federal eso no podría pasar porque sería motivo de responsabilidad de los defensores.