Pop Ac señaló que la discriminación que experimentan los hablantes de lenguas originarias es un factor que incide en las nuevas generaciones no hablen sus idiomas, por eso se están perdiendo, los niños ya no quieren ser buleados, eso es el pan nuestro de cada día , y reconoció que de nada sirve tener políticas sobre revitalización y reconocimiento de las lenguas, si no las hablan las nuevas generaciones, por eso, entre otros aspectos se debe trabajar en el empoderamiento de líderes indígenas para que hablen su idioma , a fin de dignificar las lenguas y desmontar la idea de que los idiomas indígenas son dialectos; son idiomas, la mayoría con gramáticas y literatura avanzadas, además de que traen consigo conocimientos de realidades de los pueblos, como por ejemplo de la medicina tradicional, no podemos permitir que se siga descalificando a los hablantes .