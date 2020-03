Hace 10 años, recordó, en una vista a esta localidad, los asistentes estaban de aplaudidores de un candidato a presidente municipal y no le hacían caso a él. Ayer, también advirtió que hay candidatos en sindicatos que buscan mantener la venta de plazas.

Al explicar las acciones de su gobierno, preguntó: ¿no todos los que estudian preparatoria tienen sus becas? La respuesta fue una mezcla de no y sí .

¿Ah, cómo que no? La mentira es del demonio, es reaccionaria, es conservadora. La verdad es revolucionaria , dijo el tabasqueño.

–Miren, ahí están los gritos, ¿qué ganamos con eso? ¿Van a seguir gritándole al presidente municipal?

–Sí.

–Pues yo no estoy de acuerdo. No voy a hablar, ya saben que yo soy terco, hasta que escuchen. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Ya no voy a poder seguir hablando, porque así no se puede. ¿Me van a escuchar?

Tras una nueva interrupción, sostuvo: No, es que no debe ser así, a la autoridad se le tiene que respetar .

En el momento en que se refirió al borrón y cuenta nueva con la condonación de pagos de energía eléctrica en la entidad, se reactivaron las consignas de los asistentes, y preguntó quién no contó con dicho beneficio. Frente a la respuesta de algunos asistentes, anunció que el director general de la CFE acudirá al estado para bajar las tarifas,

Insistió en que no debe caer nadie en grilla ni “estar apoyando a esos candidatos que no tienen principios, que no tienen ideales, que no tienen sentimientos, que no quieren al pueblo, y no dejarse manipular. Ya pasó ese tiempo de la borregada”, a la vez que apuntó que todo ciudadano debe tener su propio criterio.