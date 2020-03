Si bien podemos explicarnos porqué 2019 fue un mal año para la economía – máxime si agregamos las pifias, errores e inexperiencias en varias áreas, y las hostilidades del gobierno estadunidense – no es posible aceptar que 2020 sea también un mal año como ya pronostican diversas fuentes.

Lamentablemente tal vez tengan razón, pues contra todas nuestras expectativas la economía (y el empleo) se perfilan como el talón de Aquiles de la 4T. No hay a estas alturas ningún indicio de alteración de la estructura neoliberal y la inercia monetarista que inhiben el crecimiento y el empleo productivo. No hay visos de limitar el control monopolista de las corporaciones y liberar el potencial de la producción interna de bienes y servicios; no se ve una política para relanzar una industrialización propia con alta integración nacional aunque no sea tan "competitiva" internacionalmente; tampoco para hacer del campo y los alimentos, el turismo, la industria ligera y los servicios territorio de pequeños y medianos productores y empresarios que mexicanicen tales actividades y generen empleo masivo, en vez de permitir que grandes consorcios nacionales y extranjeros los desplacen sin beneficios tangibles para el país,... No procede seguir mendigando que transnacionales vengan a copar la economía sin objetivos y límites precisos; en México hay suficiente ahorro y potencial productivo para, con nuevas reglas de sustentación, retomar la senda perdida del crecimiento y el desarrollo. Necesitamos convertirnos en la 4T en una Nación con tres economías.

UNIDAD TECNICA DE ECONOMIA S.A de C.V. Ciudad de México Tel/fax 5135 6765 [email protected]