n Macuspana, su tierra natal, el presidente Andrés Manuel López Obrador se topó con protestas y rechiflas contra el poder morenista instalado en ese municipio y en la entidad y con señalamientos sonoros de que algunos beneficios de las políticas federales no han llegado, o cuando menos no con la amplitud prometida, a habitantes de ese lugar.

La concentración de poder en un grupo con todo el apoyo presidencial y los proyectos de desarrollo económico en curso en Tabasco podrían haber generado gran contento y apoyo entre los paisanos, pero al menos lo expresado ayer en Macuspana no fue así, aunque en otros actos públicos, y a su llegada al aeropuerto de Villahermosa, hubo remolinos humanos mayoritariamente de respaldo y júbilo alrededor de quien ha sido identificado popularmente a partir del pejelagarto que mucho se consume por allá.

Las respuestas de López Obrador a las protestas también fueron inusuales. Ya había defendido a políticos bajo protesta que le acompañaban en el templete en otros estados, pero no con la enjundia que lo hizo en casa (además del rechazo al gobernador y al presidente municipal, hubo gritos contra el dirigente sindical petrolero, Raúl Becerra). Advirtió que dejaría de hablar si no cesaban las consignas y la rechifla. Dijo que a veces por la grilla, por la politiquería, parece como si no estuviésemos haciendo nada . Confrontó a quienes negaban que les hubieran reducido pagos de energía eléctrica y a quienes decían no haber recibido becas. Y fue insistente en rechazar la politiquería, la grilla, pidiendo que las peleas políticas se dejen para el momento electoral, que dejen de estar pensando en cargos, en candidaturas.

Astillas

Ganaderos y comerciantes de municipios del sur de Veracruz y de su colindancia con Oaxaca se reunieron ayer en un lienzo charro de Las Choapas, perteneciente al primer estado, para tomar acuerdos en busca de seguridad, de tal manera que disminuyan los robos, asaltos, lesiones, abigeato, secuestros y homicidios que se han multiplicado en aquella región. Realizaron una megacaravana a bordo de sus vehículos automotores y negaron denominarse autodefensas ¡Hasta mañana!

