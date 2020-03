Recientemente dieron a conocer un código ético por el cual se comprometieron a intentar un cambio, se procuparían más por los intereses de la comunidad, de sus clientes, de la ecología. Sin embargo, tocante al tema de las utilidades, ni hablar. ¿Cómo están ayudando a enfrentar el problema de la obesidad y las enfermedades relacionadas? El Consejo Coordinador Empresarial informó que una juez otorgó la suspensión provisional del proceso de creación de la NOM-051 de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas prenvasadas, es decir, comida chatarra, y con ello, por el momento , se paraliza la publicación de esta norma. Explicó que el pasado 26 de febrero el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa otorgó a su agremiada, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), la suspensión provisional de la Norma Oficial Mexicana (NOM), debido a que hay dudas razonables sobre la transparencia y legalidad del proceso de discusión y aprobación . Ya sabemos cómo se las gastan en el Poder Judicial. Este es un asunto que requiere la atención del presidente de la Judicatura, Arturo Zaldívar. No es posible que el único destino de México sea el de permanecer como un país de enfermos de obesidad y los otros males relacionados.

as primeras víctimas del coronavirus fueron los magnates. Sus fortunas sufrieron disminuciones importantes al bajar el precio de las acciones de sus compañías a lo largo de la semana anterior, una auténtica semana negra. Las fortunas combinadas de las 500 personas más ricas del mundo cayeron 444 mil millones de dólares, a medida que el coronavirus continuó extendiéndose, sacudiendo los mercados de valores en todo el mundo. Según el índice de billonarios de Bloomberg, el mexicano Carlos Slim perdió 6 mil 100 millones de dólares. Las tres personas más adineradas, Jeff Bezos, de Amazon; el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el presidente de LVMH, Bernard Arnault, sufrieron las mayores pérdidas, vieron cómo se esfumaron 30 mil millones. El presidente de Carnival Corp., Micky Arison, perdió en cuestión de horas mil millones, ya que el operador de líneas de cruceros mantuvo a los turistas a bordo de uno de sus barcos en Japón, donde murieron al menos cinco pasajeros. No hay que perder de vista que son pérdidas temporales. En el momento en que pase la crisis las acciones que han perdido valor lo recuperarán y en horas volverán a ser tan codiciadas como eran, e inclusive más. Pero mientras esto sucede veremos que sigan cayendo las bolsas y, por otro lado, a los especuladores pendientes para sacar ventaja.

Vuela alto

El vuelo México-Fráncfort por Lufthansa, en primera clase, viaje redondo, cuesta 25 mil dólares, aproximadamente 500 mil pesos. En ese vuelo fue pillado Felipe Calderón por un pasajero que lo confrontó. Se trata del ex cadete militar y actualmente cantante de opera Emilio Ruggerio. Parece que el ex presidente ya iba entrado en copas y no acertó a contestar adecuadamente. ¿De dónde le viene el dinero a Calderón que ya fue privado de su pensión? ¿A qué fue a Europa en días en que se supone está siguiendo de cerca el registro de su partido? Esto ocurrió justo después de que le fue negada la libertad bajo fianza a Genaro García Luna. Preguntas inquietantes.

Ombudsman social Asunto: el outsourcing

Muy buen recuento en La Jornada (política) sobre las empresas de tercerización. Sólo agregar una acotación sobre la mini mafia de las outsourcing que manejan a los visitadores médicos (representantes). Las principales que llevan los procesos para ingresar a laboratorios farmacéuticos: Quintiles, Seales Forceleasing, Bacher Zoopi, Multicont, Nichos Sales ForceEstas –mayoritariamente– tienen el control para poder laborar en la industria farmacéutica.

José Ricardo García /CDMX (verificado por teléfono)

R: Inevitable llegar a la triste conclusión de que son las empresas con outsourcing las que dan el mayor número de empleos en México. No hay que desaparecerlas, sino obligarlas a que ajusten sus operaciones a la ley.

Twiteratti

Como medida de prevención contra el coronavirus, me estaré refugiando en un módulo de afiliación de México Libre. Son el lugar menos concurrido que conozco.

Alejandro Puerto /@ea_puerto

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com