Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 2 de marzo de 2020, p. 26

Oaxaca, Oax., Las comparecencias ante el Ministerio Público Federal (MPF) del ex gobernador de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo; del ex comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y del ex director de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, Salvador Camacho Aguirre, han sido fructíferas , pues se están conociendo datos que revelan la verdad de lo ocurrido en Asunción Nochixtlán en 2016, señalaron integrantes del Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic).

Cué Monteagudo y Sales Heredia acudieron a las instalaciones centrales de la Fiscalía General de la República el pasado 27 de febrero a las 10 y a las 14 horas, respectivamente. El ex mandatario y el ex funcionario federal permanecieron hasta después de las 23 horas; esto se debió, explicaron miembros del Covic, a que ambos mostraron gran disposición y respondieron las preguntas del MPF, así como de las víctimas del desalojo de padres y profesores que se manifestaban contra la reforma educativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Afiliados al Covic destacaron que los dos ex servidores públicos respondieron más de 50 preguntas. Previeron que las aportaciones de ambos servirán para ratificar algunas de hipótesis planteadas por las víctimas, una de ellas, que los policías federales que agredieron a civiles eran el último eslabón de una cadena de mando.