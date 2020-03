Julio Gutiérrez e Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 2 de marzo de 2020, p. 17

México resistió una tormenta económica durante 2019, afirma Jorge Arce, director general de HSBC México. Pese a ello, el país mantuvo finanzas públicas estables, sólidas, que dan confianza a los inversionistas extranjeros, además de que la contracción no fue tan aguda para un primer año de gobierno.

Refiere que el banco surgió como agente representante de México a escala mundial, y refrenda su compromiso con el país, al ser de las primeras instituciones que anunciaron un crédito sindicado para Petróleos Mexicanos (Pemex), el cual fue firmado el año pasado.

Destaca que 2020 pinta como un año con perspectivas más positivas para el país, que ofrece muchas oportunidades para los inversionistas nacionales e internacionales.

En entrevista rumbo a la 83 Convención Bancaria, a efectuarse los próximos días 12 y 13, indica que el sector bancario muestra tendencias positivas para que los créditos a consumo, vivienda y automotriz vayan al alza, luego de un 2019 en el que la actividad de las instituciones financieras se desaceleró.

Para que el país crezca más, agrega, se necesita que la banca financie los proyectos de infraestructura anunciados por la administración pública, que los gobiernos federal y estatales inviertan en ellos y aprovechar las oportunidades que ofrece el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

–¿Cuál es el balance de los 14 meses que lleva el gobierno?

–Nosotros, como país, enfrentamos retos muy importantes. El primero fue que teníamos en duda el T-MEC. Eso, me consta, atrasó las inversiones. También un Estados Unidos que no creció tan dinámicamente. Enfrentamos un periodo en el cual el gobierno federal no invirtió, revisó proyectos. Hubo un cambio fundamental en cómo se gastaba el dinero, y eso atrasa ciertas cosas.

“Sin embargo, el gobierno federal ancló mucho de su política económica en cosas muy importantes, en prudencia sobre el manejo de las finanzas públicas. Innegable, deuda bajo control, se apoyó a Petróleos Mexicanos (Pemex) y se enfocó en hacerse más pequeño para usar los recursos de manera diferente. Eso hace un cambio y es una situación diferente.

“¿Cómo empiezas a crecer? El gobierno tiene recursos y varias maneras de invertir en proyectos ya anunciados. Todos saben cómo son, cómo se van a financiar, cómo se van a construir. No construye. Tiene dinero y contrata y subcontrata proyectos, y eso hace que exista derrama económica en el sector privado.

“El gobierno está adelantando sus gastos o inversiones lo más que puede. Eso va a crear que el gasto incentive el crecimiento económico. También una de las cosas es que las tasas reales en México eran muy altas, porque estábamos enfrentando incertidumbre, volatilidad global. La inflación era más alta. Se enfrentaron precios del petróleo decreciendo. La producción, entonces, a pesar de las circunstancias, se comportó sólida. La gente no se da cuenta de eso.

México enfrentó una tormenta muy fuerte. La verdad, lo que pasó en 2019 es algo positivo, dados los vientos en contra que estábamos viendo.

–¿Qué vio HSBC para tener confianza en México en 2019?

–Tiene muchas razones por qué confiar en él. Se trata de un país que es y ha sido prudente financieramente, conservador en el manejo de las finanzas públicas. Especialmente, en esta administración se ha visto una cautela muy importante en cómo se tratan las finanzas públicas del gobierno y de Pemex.

El gobierno se ha enfocado mucho en refinanciar a Pemex en sus pasivos, en darle los recursos necesarios para empezar a incrementar la producción. Se está viendo que la producción se incrementa. No sólo venía en decremento. Ya se estabilizó y ahorita le están dando la vuelta a la producción. Entonces, hay una disciplina en Pemex enfocada en incrementar la producción y las reservas probadas en yacimientos, a los cuales la petrolera puede acceder más fácilmente que antes.

–¿Cuál es la perspectiva para el país, luego de la contracción de 2019?