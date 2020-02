D

e donde quiera que haya partido el movimiento Un día sin mujeres –qué tan global es lo de menos– hay que darle la bienvenida. No importa que seamos pocos los que podamos difundir y debatir el tema. Algunas y algunos, en México y probablemente en otros países, sólo esperarán que algo pueda sonar a movimiento (sobre todo si es muchedumbre y no, mejor no, masas organizadas) para hacer cera y pabilo, con justicia o sin ella, de las autoridades en activo.

Que esa intención anide en la oposición es previsible. Y aun, que adquiera ondas ululantes de la derecha más rabiosa entre nosotros no debe ser motivo para soslayar el tema; al contrario. El movimiento el nueve nadie se mueve corre el riesgo de hacer que se rebaje y distorsione el significado social y el sentido humano de lo que supone la genuina reivindicación de la mujer en la sociedad capitalista. Sociedad a la que los organizadores y promotores no se refieren, como si de su base estructural no se generara, espontáneamente, la desigualdad y la falta de libertad –acentuadas en las mujeres– de la humanidad con menos capacidad económica y política.

Históricamente, esa reivindicación ha sido motivo de preocupación, estudio, lucha, tanto de la izquierda liberal (hay que recordar a Olimpia de Gouges, la precursora de los movimientos feministas y autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, entre otras) como de la izquierda socialista cuyos intelectuales más avanzados, hombres y mujeres, la han colocado en la perspectiva de la igualdad y la liberación de la mujer. Por algo la conclusión de Engels mantiene su validez hasta nuestros días: en la libertad de la mujer está cifrada la libertad de la sociedad. Un breve pero ilustrativo trabajo de José María Duarte Cruz (Colegio de la Frontera Norte) y José Baltasar García-Horta (Universidad Autónoma de Nuevo León) en el que se refieren, bajo el título de Igualdad, equidad de género y feminismo, una mirada histórica a la conquista de los derechos de las mujeres, al trayecto de las ideas y luchas de las mujeres y los hombres que se han convertido en inevitables faros de la causa de todo aquello que impide a las mujeres, pero también a los hombres, realizarse plenamente y buscar que los demás puedan hacerlo. (https://www.redalyc.org/jatsRepo/4763/476350095006/html/index.html).

La violencia física y sexual es un añadido a la sobrevivencia de prácticas cotidianas en sociedades donde a la mujer se la trató –y aún se la trata–, institucional y culturalmente, como a un extranjero, a un niño, o bien como a un objeto de propiedad en el que el famoso jus utendi y jus abutendi se ejercía –y se ejerce– sobre ellas.