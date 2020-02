Ana Langner

Periódico La Jornada

Jueves 27 de febrero de 2020, p. 13

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, con la cual se hará explícito que el acoso y hostigamiento sexual son inaceptables en el servicio público.

Lo anterior, durante la firma del pronunciamiento Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual, realizada por el canciller Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El documento se signó durante el taller Protocolo para la atención, prevención y sanción del hostigamiento y acoso sexual (DOF 2020), con la presencia de Sandoval y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, dirigido a subsecretarios, titulares de área, directoras y directores generales, red de enlaces de género y Órgano Interno de Control de la SRE.

Ello ocurre dos semanas después de la destitución de Roberto Valdovinos como titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) por trato inadecuado y hostigamiento laboral.